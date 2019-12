Riforma, entro fine anno i vertici delle tre Aziende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESAMEUDINE I Comuni «stimolino un cambiamento culturale nell'accesso ai servizi sanitari tramite la piattaforma Sesamo», ovvero il portale che consente di svolgere tante operazioni senza mettersi in coda, oltreché di consultare la propria storia clinica. È la sollecitazione ad un'azione sinergica, per far arrivare capillarmente ai cittadini i benefici della digitalizzazione della sanità, che ieri il vice governatore e assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha dato ai sindaci presenti al Consiglio delle Autonomie, chiamato...