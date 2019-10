Rifiuti, via al casa per casa ma c'è l'altolà dei condomini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIFIUTIUDINE Cambia nome, la nuova modalità di gestione dei rifiuti: da porta a porta, diventa casa per casa. Una sorta di simbolo volto a sottolineare che la nuova raccolta, in partenza il 2 dicembre dal quartiere Rizzi/San Domenico/Cormor/San Rocco, non sarà un sistema rigido, ma andrà incontro alle esigenze dei cittadini e dei condomini. Cambia nome, ma non basta per placare le critiche. Anzi. Se da un lato il centrosinistra attacca il cambio di rotta in corsa, sottolineando che la Net ha di fatto smentito il progetto del sindaco,...