Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPERAZIONEUDINE Tre titolari d'impresa segnalati all'Autorità giudiziaria e decine di violazioni amministrative contestate per un totale di circa 50mila euro sono il risultato di un'attività di accertamento e controllo svolta tra marzo e maggio in diverse zone dell'udinese dal Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale (Noava) del Corpo forestale regionale. I controlli hanno riguardato soprattutto il trasporto di rifiuti...