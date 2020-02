IL CONFRONTO

UDINE Dal casa per casa al caso per caso: le associazioni che ieri hanno partecipato al tavolo tecnico a Palazzo D'Aronco chiedono di costruire una road map, per risolvere i problemi sulla nuova modalità di gestione dei rifiuti.

Intanto, secondo il presidente della commissione Ambiente, Giovanni Govetto, l'amministrazione sembra meno propensa a creare isole ecologiche con i cassonetti intelligenti, ipotizzati da una mozione presentata da Alessandro Venanzi (Pd) e dallo stesso Govetto, e approvata all'unanimità dal consiglio: «Il documento ha commentato l'esponente di Forza Italia -, diceva che l'ipotesi sarebbe stata valutata alla fine dell'avviamento del porta a porta, ma andando avanti si consolida l'idea che non ce ne sarà bisogno. Il problema, in caso, si può presentare per i grandi cassonetti collettivi nei condomini che non hanno spazi e si trovano in zone di passaggio: lì valuteremo le soluzioni, ma si tratta comunque di pochi casi in tutta la città».

Meglio partire presto con le sanzioni contro i furbetti dei rifiuti: a chiederlo è Consumatori Attivi, che ha partecipato al tavolo assieme ad altre 12 associazioni e quattro ordini professionali (ingegneri, architetti, periti e geometri). «Il tavolo diventerà permanente e sarà riconvocato prima della fine di marzo ha spiegato la presidente Barbara Puschiasis -, per risolvere le criticità così che il sistema sia a misura di cittadino e attività economiche».

L'associazione ha ribadito i disagi emersi: bidoncini che ingombrano appartamenti privi di spazi dedicati, bidoni condominiali esposti alla mercé di tutti e che diventano catalizzatori di ogni genere di rifiuto; bidoni e bidoncini che ingombrano strade e marciapiedi ad ogni ora e rumori molesti la mattina per lo svuotamento. Ma dal tavolo sono anche emerse proposte: bidoni stradali con conferimento controllato e videosorvegliati nelle aree più ad alta densità, premialità per gli utenti più virtuosi e soprattutto, «le sanzioni ha continuato Puschiasis -, per chi viola le norme. Il fatto che sia stato annunciato che si inizierà a fare le multe tra molti mesi non ci pare un bel messaggio».

«Anche la Net ha registrato alcune criticità ha commentato invece Govetto -: come ha spiegato il direttore, Massimo Fuccaro, ci sono difficoltà per la raccolta nelle strade private e sugli orari di recupero. Dove ci sono cassonetti stradali vengono gettate immondizie fuori e arrivano segnalazioni di sacchi neri di rifiuti buttati nei campi, aperti: c'è la sensazione che parte dei disagi siano collegati a forme di protesta incivile. Ci sono poche segnalazioni, invece, riguardo ai problemi sollevati nelle riunioni, come il furto dei cassonetti o bidoncini che finiscono in mezzo alla strada».

Sembra contenuto, secondo i dati Net, anche il disagio per i condomini che devono rivolgersi a terzi per la movimentazione dei grandi contenitori collettivi: «Si tratta solo del 10% sui 40mila utenti che hanno il porta a porta ha spiegato il presidente della commissione -, e i preventivi che ha la Net su questo servizio parlano di costi medi di 55 euro l'anno per unità abitativa. Non è una forte criticità».

Intanto, Comune e Net continuano a pianificare gli incontri informativi nei quartieri: «Stiamo lavorando sugli incontri nelle circoscrizioni in cui partirà il porta a porta ha concluso Govetto -, invitando anche i consiglieri di quelle in cui è già avviata, la cui esperienza può essere utile. Il 10, il 17 e il 24 marzo ci saranno gli incontri pubblici per Udine Est e Laipacco/San Gottardo mentre nei fine settimana sarà presente un gazebo nelle varie piazze».

