RIFIUTIUDINE Al via la gara da oltre 9 milioni di euro per la raccolta porta a porta e il trasporto dei rifiuti in Comune di Udine. Visto anche che tra due anni scadrà il contratto con il municipio (il rinnovo dipenderà dall'Ausir), la Net spa ha infatti deciso di esternalizzare parzialmente il servizio e venerdì ha pubblicato il bando per cercare soggetti che se ne occupino e che dovranno presentare, oltre all'offerta economica, anche un progetto tecnico.I partecipanti avranno tempo fino al 6 settembre (ore 12) per inviare l'offerta e il 9...