AMBIENTE

TARVISIO Differenziare di più e meglio attraverso un'app che riconosce gli oggetti e fornisce la loro corretta modalità di smaltimento. Da qualche giorno anche il Comune di Tarvisio, al momento unico in regione, è sbarcato su Junker: un servizio nato cinque anni fa che, attraverso un semplice click, è in grado di capire cosa stiamo buttando e ci aiuta a farlo nel modo migliore. La grande difficoltà della raccolta differenziata risiede nel capire con esattezza il materiale di cui sono composte le diverse confezioni di generi alimentari e non solo, così da suddividerle nella giusta maniera a seconda dei bidoni presenti sul territorio in cui ci troviamo. Junker, app disponibile gratuitamente per Android e Apple, scansiona il codice a barre stampato sul prodotto o sul suo imballaggio e - grazie a un database interno che riconosce già oltre un milione e mezzo di prodotti ed è in continuo aggiornamento grazie all'aiuto dei cittadini che possono inviare le foto dei prodotti non ancora classificati - indica i bidoni e luoghi più vicini dove poter conferire i rifiuti. Sicuramente un aiuto, considerato il fatto che non sempre i Comuni hanno uniformità sugli smaltimenti: come ad esempio l'alluminio, che a seconda dell'amministrazione comunale può essere gettato nel vetro o nella plastica, oppure il Tetra Pak che può essere buttato o nella plastica o nella carta. Ora, per chiunque si trovi sul territorio del comune di Tarvisio, non ci saranno più problemi (e neppure scuse) per differenziare al meglio aiutando così il pianeta. Fino a ieri l'app, che non solo è tradotta in dieci lingue per essere fruibile anche dai turisti stranieri ma è anche accessibile ai non vedenti, aveva tre metodi di ricerca: per simboli, testuale o con la scansione del codice a barre. La nuova versione scaricabile permette anche di fotografare semplicemente il rifiuto, inviare lo scatto al cervellone centrale che, attraverso alcuni algoritmi, lo riconoscerà e fornirà tutte le indicazioni necessarie alle corrette modalità di conferimento dei materiali cui è composto. «È l'inizio della raccolta differenziata 4.0 - ha sottolineato Giacomo Farneti, ideatore di Junker - che permetterà un diverso approccio destinato a rivoluzionare la gestione dei rifiuti urbani». Un'altra importante risorsa è data dalla possibilità di geolocalizzarsi all'interno dei quasi 800 Comuni italiani che hanno fino ad ora aderito all'iniziativa, così da avere subito informazioni utili come ad esempio il servizio di ecopiazzola, l'indicazione dei vari punti di raccolta, il calendario del servizio porta a porta o la possibilità di segnalare particolari situazioni di degrado.

Tiziano Gualtieri

