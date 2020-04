(al) «Impegno per ridurre l'inquinamento e ascolto della voce dei comitati. Due aspetti da compenetrare nel trovare una soluzione in merito all'impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi di via Volta, a Manzano». È la posizione ribadita oggi dall'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, in audizione in IV commissione consiliare a proposito dell'ampliamento dell'inceneritore di Manzano. Un appuntamento che era stato sollecitato dai consiglieri Mauro di Bert, Massimo Moretuzzo e Cristian Sergo considerata «la preoccupazione dei cittadini di Manzano e aree limitrofe per la variazione dei rifiuti trattabili nel locale inceneritore e per il suo ampliamento». Scoccimarro ha assicurato che farà sintesi delle osservazioni emerse in commissione, evidenziando che «questo è solo il primo degli appuntamenti di ascolto di tutte le parti interessate». «L'attuale impianto, che risale agli anni '70, è obsoleto ha detto l'assessore e l'impatto ambientale, pur rispettando i limiti di legge, segna livelli annuali di emissioni molto più alti dell'impianto proposto pur trattando solo 20mila tonnellate annue contro le 34mila di quello nuovo».

