UDINE Palazzo D'Aronco ha annunciato per oggi l'ordinanza che disciplinerà l'utilizzo degli spazi comunali, secondo le disposizioni del decreto anti-coronavirus. Intanto, Fratelli d'Italia chiede al Comune di attivarsi per supportare le famiglie udinesi, proponendo tagli sulle rette di scuole e asili, maggiori contributi per chi ha figli e l'acquisto di gel igienizzante da distribuire anche nelle attività commerciali della città. Con l'attuazione del decreto emanato dal governo hanno detto Luca Vidoni e Antonio Pittioni -, riteniamo che l'amministrazione, nelle sue possibilità e per quanto di competenza, debba attivarsi per sostenere le famiglie e i cittadini con figli ad affrontare la chiusura delle scuole. Proponiamo inoltre che il Comune valuti di farsi carico dell'acquisto di 10 mila flaconi di gel detergente e igienizzante per metterli a disposizione in tutti gli spazi comunali, nei locali pubblici, negli spazi commerciali, nei bar e nei ristoranti. A fronte di questa emergenza da coronavirus hanno concluso -, riteniamo sia una spesa utile per venire incontro a tutti i cittadini. Fdi propone al sindaco l'attivazione di un contributo economico straordinario alle famiglie con figli in età scolare, soprattutto in caso sia necessario il ricorso a babysitter; la riduzione dei pagamenti per asili nido, scuole o servizio di trasporto, da applicare a conguaglio nelle prossime rette, e di permettere ad assistenti scolastici e insegnanti di sostegno di recarsi a casa delle famiglie con bambini disabili, per alleggerire i genitori nel periodo di chiusura delle scuole. L'amministrazione, dal canto suo, ha fatto sapere di aver dotato tutti gli spazi di Palazzo D'Aronco di gel igienizzante e di locandine con le regole sui comportamenti corretti da seguire; 6000 copie saranno anche distribuite alle associazioni di categoria. Sul rinvio del porta a porta a Udine Est a causa del coronavirus, si apre un caso politico che spacca la maggioranza: Pittioni (Fdi) ha infatti condiviso, assieme a Mirko Bortolin e Paolo Pizzocaro (Gruppo misto Udc) un'interrogazione urgente, firmata da Prima Udine, Pd, M5Stelle e Siamo Udine (cioè quasi tutta l'opposizione). Il tema? Chiedere lumi su come mai sia stato il consigliere di Fi, Giovanni Govetto, a gestire lo slittamento del porta a porta. Non ci risulta che abbia sostituito l'assessore Olivotto dicono i consiglieri nel documento -. A che titolo, quindi, è intervenuto? Quale sarà l'aggravio di costi dovuto allo slittamento e chi se ne farà carico?. Infine, i firmatari chiedono al sindaco se, dietro la decisione del rinvio, più che le misure restrittive anti-contagio, non ci sia una mancanza di informazione ai cittadini.

