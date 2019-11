Rifiuti, raccolte 4mila firme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE Quattromila firme per dire al sindaco di Udine e alla sua Giunta: «Ripensaci». È il «bottino» che ha raccolto il Pd cittadino in settimane di «porta a porta» e di ascolto tra i cittadini udinesi «molto preoccupati», come è stato detto ieri ai Rizzi alla presentazione dei risultati dell'iniziativa, della nuova raccolta dei rifiuti «casa per casa» che partirà il 2 dicembre. Fortemente voluta dal sindaco Pietro Fontanini, è ormai alla fase operativa, tanto che ieri nel popolato quartiere udinese, mentre i Dem...