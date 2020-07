RIFIUTI

UDINE (R.U.) Non c'è pace sulla gestione dei rifiuti a Udine. E non solo per la raccolta porta a porta. Dal nuovo impianto per la produzione di biometano, che sarà realizzato da Bionet in project financing, e che ora sarà al centro di una commissione ad hoc su richiesta del M5S, al centro di raccolta rifiuti a San Gottardo, contestato da un gruppo di cittadini, che hanno trovato il supporto dell'ex assessore regionale Pd Mariagrazia Santoro.

LA PETIZIONE

Santoro parla di «una scelta aberrante che va contro la popolazione residente», in riferimento al progetto del nuovo centro di smistamento rifiuti che il Comune di Udine vuole realizzare a Udine est. «La giunta Fontanini ha chiesto un finanziamento alla Regione per realizzarlo. Ma il progetto è arrivato al tredicesimo posto e non ha ottenuto i contributi regionali per ora. I cittadini chiedono che il Comune faccia dietrofront e ritiri la richiesta di contributi, perché quell'area è destinata a verde pubblico», riassume. E proprio in Regione è stata consegnata una petizione con oltre ottocento firme, che è stata accolta dal presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Con le sottoscrizioni, il comitato di San Gottardo chiede di fermare la realizzazione del centro in viale Forze Armate. «L'auspicio è che la Regione, alla quale è stato chiesto di finanziare il progetto, attraverso i suoi esponenti politici faccia presente ancora una volta al sindaco di Udine, Pietro Fontanini, l'inopportunità di questo folle progetto», dice Santoro.

E aggiunge: «La richiesta forte da parte della popolazione è che il sindaco Fontanini e la sua Giunta ritirino la delibera del progetto». Vorrebbero che il Comune lì realizzasse un parco, non un centro di immondizie. «Al presidente Zanin, i cittadini hanno fatto presente che si tratta di un atto che passa sopra la testa della gente, che sta invece dimostrando, anche attraverso la petizione, tutta la propria contrarietà, legittimamente preoccupata per la salubrità di una zona dove oltre alle abitazioni c'è anche un asilo. Nei prossimi giorni il comitato, che già 20 giorni fa ha protocollato le firme in Comune, chiederà un incontro al sindaco per sapere le reali intenzioni dell'amministrazione comunale»

BIOMETANO

Quanto all'impianto per la produzione di biometano e compost di qualità in via Gonars, che Bionet vorrebbe fosse operativo a inizio 2022 (ora è in corso la procedura autorizzativa) il consigliere del M5S Domenico Liano fa sapere che «martedì è stata convocata la commissione richiesta, alla presenza di tutti gli attori interessati. Bisogna che la gente sappia cosa verrà realizzato».

LE PERPLESSITÀ

A firmare l'istanza assieme a lui erano stati anche Marsico, Paviotti, Scalettaris, Pirone, Patti e Pizzocaro. L'intenzione è quella di parlarne con tutti gli interlocutori, dal sindaco all'assessore Silvana Olivotto, dal direttore della Net all'assessore regionale Fabio Scoccimarro. Nel mirino dei grillini, in particolare, l'incremento della durata della convenzione e l'aumento delle risorse necessarie (ora il quadro economico stimato è di 42 milioni, di cui 8,378 assicurati da Net) per realizzare un complesso che a regime dovrebbe produrre ogni anno circa 15-17mila tonnellate di compost e 3,8 milioni di normal metri cubi di metano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA