Rifiuti ospedalieri, maxi-appalto

SANITÀUDINE Manca poco più di un mese per presentare le offerte per la maxi gara d'appalto da oltre 100 milioni di euro indetta dall'ex Egas per lo smaltimento dei rifiuti di tutte le strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia, un appalto che attira l'attenzione di ditte di tutta Italia. Il criterio di scelta rimane quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sul piatto ci sono 102.742.242,980 euro per l'esattezza (di cui quasi 69 milioni per opzioni contrattuali) Iva esclusa. Si tratta dell'affidamento del servizio di ritiro,...