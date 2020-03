NUOVE REGOLE

UDINE Bidoni dell'indifferenziata più grandi e ritiri più frequenti per il porta a porta di chi è contagiato o in quarantena obbligatoria.

La Net ha diffuso ieri un vademecum aggiornato sulla raccolta rifiuti in tempo di epidemia: chi è ammalato o in isolamento non deve differenziare le immondizie, ma gettare tutto (compreso fazzoletti di carta, mascherine e guanti) nel secco residuo, che deve essere raccolto in due o più sacchetti inseriti uno dentro l'altro e successivamente ben chiusi, usando guanti monouso. I sacchetti vanno poi conferiti quotidianamente nei cassonetti stradali o in quelli condominiali; nel caso del sistema casa per casa, invece, vanno messi ogni giorno nel bidoncino e posizionati all'esterno nei giorni di raccolta.

Chi ha il servizio casa per casa ed è contagiato o in quarantena può richiedere alla Net una maggior frequenza di asporto dei rifiuti e un contenitore più grande per l'indifferenziata; chi non riuscisse a conferirli autonomamente, può chiedere alle autorità l'assistenza. Queste modalità di gestione vanno mantenute per i 14 giorni successivi alla dichiarata guarigione o alla scadenza della quarantena. Chi invece non è malato né in isolamento, deve continuare a fare la differenziata e conferirla come al solito (ma usando più sacchetti per l'indifferenziata, in cui vanno anche fazzolettini e dpi).

«Stiamo adempiendo alle scelte intraprese in queste ore da Regione e Protezione Civile - spiega il direttore Net, Massimo Fuccaro -; siamo confortati che le indicazioni degli enti regionali siano in linea con le nostre attuali disposizioni di servizio. Facciamo un accorato appello a tutti i cittadini: seguite scrupolosamente le istruzioni della Regione che tutti i gestori regionali dei rifiuti stanno divulgando».

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA