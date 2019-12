Rifiuti, la protesta scende in piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEUDINE La protesta contro il porta a porta? Farla come è stato indicato sarà sufficiente. La controproposta? Isole ecologiche nelle aree più popolate. In vista del 2 dicembre, data x per la partenza del nuovo sistema nel Quartiere 2, Consumatori Attivi invita i cittadini a conferire i bidoncini come da istruzioni della Net, per far emergere tutte le criticità che sono state ribadite ieri, durante la manifestazione organizzata dall'associazione in via Podgora, cui hanno partecipato oltre un centinaio di udinesi. Le difficoltà...