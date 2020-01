AMBIENTE

UDINE (al.pi.) Parte il primo febbraio la seconda fase della raccolta porta a porta che coinvolgerà le circoscrizioni 4 (Udine Sud-Baldasseria), 5 (Cussignacco-Paparotti) e 6 (San Paolo-Sant'Osvaldo), per complessive 11mila utenze circa. Memore del caos scatenatosi nella seconda circoscrizione (quando ci fu la corsa a sbarazzarsi dei rifiuti riempiendo i contenitori rimasti e quelli delle zone vicine), questa volta le Net annuncia che già da mercoledì 29 gennaio darà il via alle operazioni per svuotare e rimuovere i cassonetti stradali: il ritiro dei contenitori sarà portato avanti in maniera progressiva e graduale, a partire dalle aree meno densamente popolate e prelevando inizialmente una parte delle tipologie di cassonetto doppie o multiple presenti nelle varie isole ecologiche zonali. L'operazione si protrarrà probabilmente fino a tutta la prima settimana di febbraio. Per i cittadini che avessero urgenze o conferimenti straordinari di rifiuti, saranno attivi i due centri di raccolta di via Stiria (aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 e domenica dalle 8 alle 12) e via Rizzolo (da lunedì a sabato dalle 7 alle 17). La prima raccolta per i nuovi quartieri interessati sarà sabato 1° febbraio con vetro e barattolame e il contenitore (quello col coperchio verde) andrà esposto la sera prima, il 31 gennaio, dalle 19 alle 24. Per i cittadini che vogliono saperne di più sul nuovo sistema di raccolta differenziata spinta, oltre al sito internet della Net e al call center, c'è il terzo e ultimo (per ora) incontro informativo organizzato assieme al Comune di Udine: si svolgerà il 28 gennaio alle 20, all'auditorium Menossi di via San Pietro 60 a Sant'Osvaldo. Gli utenti (singoli) che non hanno ancora il kit dei cinque bidoncini possono anche ritirarlo all'Eco Sportello di via Biella 107, il lunedì, mercoledì e venerdì mattina (dalle 9 alle 12) e il martedì e giovedì pomeriggio (dalle 15 alle 18).

