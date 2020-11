COMUNE

UDINE Quali azioni vengono messe in campo per la gestione dei rifiuti prodotti da persone contagiate?

A chiedere spiegazioni è l'intera opposizione in consiglio comunale che ieri ha richiesto ufficialmente la convocazione straordinaria di una commissione bilancio e territorio sui rischi da Covid-19 derivanti, alla salute pubblica, dalla raccolta rifiuti casa per casa.

A firmare la richiesta ufficiale, consegnata ieri a Palazzo D'Aronco, sono stati i consiglieri Cinzia Del Torre e Alessandro Venanzi (Pd), Enrico Bertossi (Prima Udine), Federico Pirone (Innovare), Maria Rosaria Capozzi (M5S) e Riccardo Rizza (Siamo Udine). Preoccupata, spiegano, dalla diffusione del virus in città, la minoranza chiede quindi di valutare con serietà e considerare i costi di una puntuale rimodulazione del servizio di raccolta rifiuti casa per casa, con riferimento alle persone positive al tampone del virus Covid-19 oppure in quarantena obbligatoria.

I commissari comunali chiedono anche che alla seduta partecipino, oltre al sindaco e alla giunta, anche i referenti di Net, della ditta Onofaro (che si occupa della raccolta dei bidoncini) ed i rappresentanti sindacali degli operatori impegnati nella raccolta rifiuti.

L'ISS

«Già a marzo scorso, l'Istituto Superiore di Sanità si preoccupava che i rifiuti prodotti dalle persone contagiate potessero diffondere il virus spiega l'opposizione di Palazzo D'Aronco -, ed elaborava un documento con chiare indicazioni operative in cui si dice di trattare i rifiuti prodotti da persone positive al virus o in quarantena obbligatoria come pericolosi e a rischio infettivo allo stesso modo in cui si trattano i rifiuti delle strutture sanitarie, o, in alternativa sospendere la raccolta differenziata e prevedere che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme».

L'opposizione ricorda anche che nei mesi scorsi, a più riprese, diversi consiglieri di minoranza avevano chiesto di conoscere gli strumenti messi in atto dal Comune per tutelare la cittadinanza dalla diffusione del virus attraverso i rifiuti, «poiché dicono i consiglieri -, proprio la raccolta porta a porta richiede agli operatori di maneggiare ogni singolo sacchetto e può diventare particolarmente pericolosa. A Udine non abbiamo alcuna notizia che vengano messe in atto misure personalizzate di sicurezza per trattare i rifiuti prodotti dalle persone positive al tampone nonostante, con il dl 14 del 2020, anche i Comuni siano stati autorizzati a conoscere e trattare i dati personali dei cittadini, a cui normalmente non avrebbe accesso, al fine di adottare misure mirate al contenimento della diffusione del virus, tra cui una più sicura modalità di raccolta dei rifiuti».

Alessia Pilotto

