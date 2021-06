Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MINORANZAUDINE (al.pi.) L'opposizione attacca nuovamente l'amministrazione Fontanini sulla gestione dei rifiuti. Martedì, infatti, la giunta ha deciso lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per le agevolazioni sulla tariffa a favore delle utenze non domestiche rimaste chiuse per l'emergenza sanitaria (domani saranno decisi i criteri di modulazione) e, allo stesso tempo, ha annunciato un aumento della Tari pari allo 0,92 per cento e subito,...