BUFERA RIFIUTIUDINE Massimo Fuccaro si è dimesso ieri dalla Net spa, dopo aver ricoperto per quasi 16 anni il ruolo di direttore generale. A monte della decisione, divergenze di vedute con il nuovo Cda sulla gestione della società, come si evince dalla lettera che lo stesso ingegnere ha inviato al presidente della partecipata, Mario Raggi. Nella comunicazione, Fuccaro, dopo aver fatto riferimento a una mail in cui lo stesso Raggi si era...