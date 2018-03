Rifiuti, differenziata sopra il 65% negli 86 comuni serviti dalla Net

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEUDINE Circa 200 mila tonnellate di rifiuti gestiti, una quota di raccolta differenziata che supera il 65% e tariffe, come tiene a rilevare la società in una nota, «tra le più basse d'Italia». Sono i dati raggiunti da Net nel corso del 2017 in 86 Comuni delle province di Udine e Trieste, al servizio di una popolazione di oltre 308mila abitanti. «Anche per l'anno scorso, l'azione di Net si è confermata tra quelle più economiche nel panorama nazionale: infatti, secondo l'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva 2017, a...