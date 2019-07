Rifiuti, differenziata da record nei 51 Comuni di A&T 2000

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOUDINE Gli Enti Soci di A&T 2000 spa, gestore del servizio pubblico dei rifiuti in 51 comuni della regione, con un bacino di utenza di oltre 200mila abitanti, hanno recentemente approvato il bilancio societario riferito al 2018. Il documento approvato conferma la solidità economica della società, interamente di proprietà pubblica, e i valori di eccellenza dei servizi resi ai Comuni serviti. Infatti, come sempre accaduto dalla costituzione della società, il bilancio ha chiuso in attivo, con un utile al netto delle imposte di...