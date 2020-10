AMBIENTE

UDINE Udine e Pordenone insieme per cercare una soluzione al problema dei rifiuti indifferenziati. Ieri mattina, infatti, a Palazzo D'Aronco si è tenuto un incontro cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore all'Ambiente Silvana Olivotto, il primo cittadino di Pordenone Alessandro Ciriani e i responsabili delle aziende del settore ambientale delle due province. Una riunione, come ha sottolineato Fontanini, «per programmare azioni positive volte a realizzare una collaborazione attiva tra le varie società». L'idea è di razionalizzare energie e risorse per affrontare in maniera efficace la questione dell'indifferenziata: «All'incontro ha spiegato Olivotto - hanno partecipato esponenti politici e tecnici e si è parlato di una possibile collaborazione per redigere un protocollo che faccia sì che si crei una sinergia tra la Net spa e tutte le altre società che si interfacciano sul tema dei rifiuti, per una finalità comune. Il grande problema del settore è l'indifferenziato. Prima del porta a porta, la quantità di secco residuo era maggiore e c'era quindi il grande nodo dello smaltimento, che costa molto e richiede spazi; il sistema di differenziata spinta è stato introdotto proprio per aumentare la quantità di materiali puliti, immettendoli nelle filiere per recuperarli a nuova vita».

Stando ai dati resi pubblici dalla Net e relativi ai primi nove mesi di attivazione della raccolta casa per casa, la percentuale di differenziata è salita dal circa 67% (quando il sistema era stradale), a circa l'82,4% (cifra riferita ai conferimenti nei bidoncini familiari e ai contenitori condominiali), con diminuzione della porzione non riciclabile. Per quanto ridotta, però, c'è ancora una parte di rifiuti che non può essere recuperata: «La quota di rifiuti non riciclabili è sicuramente diminuita, ma non scomparsa e la questione rimane comunque fondamentale: devono essere trattati e smaltiti, le discariche sono piene, non ci sono nuovi spazi e non siamo completamente autonomi sul tema».

Da qui l'idea di unire le forze: «L'incontro voleva porre le basi per creare sinergie tra le aziende che trattano rifiuti, in modo da ottenere un risultato migliore per tutti: non solo con Pordenone (dove a gestire il sistema è la società Gestioni Ecologiche Ambientali spa, ndr), ma a livello più ampio con tutte le società che se ne occupano, per non disperdere le energie e trovare un accordo comune. Tra circa venti giorni, avremo un'ulteriore riunione per vedere se è possibile stilare una convenzione».

Alessia Pilotto

