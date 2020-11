AMBIENTE

UDINE Che fossero aumentati gli abbandoni dei rifiuti era già una sensazione diffusa: lo testimoniavano i post pubblicati sui social con immagini di sacchi e sacchetti lasciati a terra, con scarso senso civico, attorno ai bidoni o in luoghi improvvisati. A confermarlo, però, ora è la stessa amministrazione comunale che ha deciso di aumentare (di quasi il 50per cento) il capitolo di spesa relativo al 2020, per la pulizia e il ripristino delle aree soggette ad abbandono di rifiuti. L'appalto annuale partiva dal maggio di quest'anno e durerà fino al prossimo aprile ed è stato affidato alla Coop Noncello per un importo di 16.528 euro (più Iva, per un totale di 18.180,80 euro) suddivisi nelle due annualità: 13.000 euro per gli otto mesi di quest'anno e 5.128,80 euro per la prima parte del 2021. Solo che i conferimenti irregolari di immondizie hanno visto una decisa crescita dei casi, soprattutto da metà 2020 in poi, e il Comune ha dovuto implementare i fondi: verificato che nel corso del vigente anno, in particolare da giugno 2020 è la premessa citata nella determina degli uffici -, gli abbandoni di rifiuti rispetto agli anni precedenti sono considerevolmente aumentati sia per numero, che per quantità dei singoli abbandoni e pertanto, qualora tale andamento fosse confermato negli ultimi mesi del 2020, la spesa prevista di raccolta e smaltimento può risultare superiore a quella inizialmente preventivata, Palazzo D'Aronco ha ritenuto opportuno incrementare la voce di spesa relativa ai mesi di servizio di quest'anno di ulteriori 5.500 euro (poco più del 42per cento del finanziamento originario) stimando quindi il costo necessario a garantire gli interventi fino al 31 dicembre pari a 18.500 euro invece che 13mila euro. Già a luglio, Palazzo D'Aronco aveva dichiarato guerra ai furbetti dei rifiuti installando dieci fototrappole ambientali nei punti più delicati (scelti sulla base delle segnalazioni dei cittadini e delle indicazioni dell'Ufficio Ambiente del Comune e della Net) per immortalare sul fatto i comportamenti scorretti: si tratta di telecamere intelligenti che si attivano quando ci sono movimenti e sono in grado di scattare una sessantina di immagini al minuto. Le fototrappole, inoltre, sono amovibili e possono quindi tranquillamente essere spostate sulla base di nuove segnalazioni. Secondo i dati che il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi, ha ottenuto dagli uffici, al 12 ottobre, però, risultavano solo 4 sanzioni inerenti ai rifiuti per il 2020, cui si aggiungo 14 violazioni relative ad abbandoni fuori dai cassonetti rilevate con le telecamere e in corso di accertamento.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA