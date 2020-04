AMBIENTE

UDINE L'emergenza Coronavirus sta mettendo in seria difficoltà anche la gestione dei rifiuti. I rischi maggiori arrivano dalla saturazione della filiera del riciclo e quindi la sospensione del ritiro dei rifiuti e quindi della raccolta differenziata.

Un effetto domino che ha visto per esempio il Consorzio Nazionale Imballaggi richiedere urgentemente un confronto con il Governo. Sul tavolo ci sono già le possibili mosse: incrementare le capacità di stoccaggio degli impianti trovandone anche di nuovi, aumentare la capacità termica dei termocombustori e individuare «quanto prima nuovi spazi per il trattamento e lo smaltimento per le frazioni non riciclabili».

Accanto a questo grava anche il fatto che molti canali di destinazione che di solito accoglievano le materie non riciclabili oggi sono chiusi. Dal ministro dell'ambiente Costa è arrivata l'apertura e la promessa di interventi, mentre in Friuli Venezia Giulia il governatore Fedriga ha firmato nei giorni scorsi un'ordinanza specifica che prevede: la possibilità di aumenti nella frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati; per i gestori di ottenere, in deroga alle disposizioni vigenti, l'incremento della capacità di stoccaggio, anche per impianti di incenerimento. È previsto l'inserimento nell'elenco dei rifiuti conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi, anche di un elenco di rifiuti in deroga ai criteri di ammissibilità.

LEGAMBIENTE FVG

«L'ordinanza della Regione su schema del Ministero dell'Ambiente ha due obiettivi: da un lato tutelare i lavoratori della nettezza urbana con il conferimento dei rifiuti solamente in chiave indifferenziata per le famiglie che hanno soggetti positivi al covid spiega il presidente di Legambiente Fvg Sandro Cargnelutti - dall'altro gestire alcuni colli di bottiglia nei rifiuti a valle della raccolta e del trasporto che funziona regolarmente; queste misure aumentano la possibilità di stoccaggio dei rifiuti presso gli impianti di recupero e di trattamento, prevedono un aumento della capacità oltre ai limiti consentiti dalle autorizzazioni, naturalmente è una situazione emergenziale che dovrà terminare non appena torneremo alla normalità».

In particolare in Fvg le situazioni più complicate al momento interessano la gestione delle plastiche miste e poi il combustibile solido derivato da processi di trattamento, «ma questi provvedimenti dovrebbero tamponare l'emergenza nel breve-medio periodo».

SI RIAPRONO LE PIAZZOLE

A&T 2000 spa, gestore dei rifiuti in 51 Comuni della regione, ha proposto ai Comuni serviti la riapertura dei centri di raccolta dei rifiuti con modalità di accesso contingentato previa prenotazione. La proposta, condivisa anche con il Servizio gestione rifiuti della Regione, tiene conto del fatto che, in questo periodo, i cittadini hanno accumulato presso le proprie abitazioni ingenti quantità di rifiuti da conferire al centro di raccolta e che, in alcuni comuni, presso l'ecopiazzola era attivo il servizio di ritiro dei sacchetti.

A&T 2000 ha dunque predisposto apposite linee guida e strumenti di gestione delle prenotazioni mettendo in campo le risorse necessarie per gestire questa attività e chiedendo ai Comuni, ove possibile, di farsi parte attiva per la gestione delle prenotazioni

Inoltre, viene concordata con ciascun Comune un'adeguata presenza della Polizia Municipale presso i centri di raccolta, al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni in maniera ordinata ed in sicurezza, oltre che per la verifica della correttezza delle prenotazioni e degli spostamenti. La riapertura dei Centri di raccolta potrà iniziare a partire dal 14 aprile in base a quanto stabilito da ciascun Comune.

