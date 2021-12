Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Voleva viaggiare in treno senza indossare la mascherina. E lo ha fatto. Un cinquantenne udinese è stato denunciato dalla Polfer di Pordenone per interruzione di pubblico servizio ed è stato sanzionato per violazione della normativa anti Covid (400 euro). È successo venerdì mattina. Ai poliziotti era stata segnalata la presenza di una persona che sul regionale UdineVenezia si rifiutava di indossare la mascherina e importunava gli altri...