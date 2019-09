Rievocazione storica di Palmanova Arrivano 25mila euro dal ministero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISORSEPALMANOVA Palmanova brilla nella graduatoria nazionale con la sua rievocazione storica. Tanto che ha ottenuto 25mila euro. Una gran bella notizia sia per una questione finanziaria ma soprattutto per il riconoscimento che il ministero ha dato alla nostra rievocazione storica. Queste le prima parole del sindaco Francesco Martines alla notizia della pubblicazione, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della graduatoria nazionale dei contributi a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica.Al Comune di...