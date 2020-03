LA STORIA

UDINE L'odissea di quell'ultimo volo da Kinshasa a Bruxelles preso per il rotto della cuffia all'alba del 19 marzo grazie alla mobilitazione di una task force di dieci persone, che lo ha riportato in Europa, più vicino al Friuli e alla sua famiglia, è già solo un brutto ricordo per Lorenzo Flego, 27 anni, cooperante di Pordenone che in Congo lavorava ad un progetto di Oikos onlus di Udine finanziato dalla Regione Fvg. Ma il suo pensiero è ancora lì, per i 600 bambini della pediatria di Kimbondo, l'unico ospedale gratuito di Kinshasa, a Mont Ngafula: bambini che, come ricorda Giovanni Tonutti di Oikos «per il 90% sono abbandonati, ammalati di Aids o tubercolosi. 120 sono disabili fisici o psichici, oltre cento hanno meno di sei anni». Lorenzo, che ora è ad Amsterdam, a casa del fratello, pensa al sorriso della piccola Benicia, a Raphael, ad Annie: «Spero di riuscire a mantenere i rapporti anche a distanza con loro grazie alle videochiamate. Temo molto il possibile impatto del coronavirus in Congo, in particolare in questa Pediatria dove ci sono molti bambini immunodepressi. Per ora i dati ufficiali parlano di pochissimi casi in Congo, ma mi pare piuttosto irrealistico. Il problema è che da quelle parti non ci sono certo gli strumenti diagnostici che abbiamo qui».

IL RIMPATRIO

Una situazione di incertezza che, in un quadro in rapida evoluzione, ha spinto Oikos ad agire. «Lo abbiamo rimpatriato per motivi di precauzione e prudenza nostre - spiega Tonutti -. Per il rotto della cuffia è riuscito a salire sull'ultimo volo da Kinshasa a Bruxelles. È stato molto difficile perché nel frattempo hanno bloccato tutti i voli per l'Italia e l'Europa. Il sito della compagnia dava il volo per cancellato, ma lui aveva già fatto il check in con l'agenzia. Dall'ospedale all'aeroporto ci vogliono anche 4-6 ore di viaggio: è partito, poi sembrava avessero cancellato il volo ed è tornato indietro. Poi è arrivata la notizia che il volo da Bruxelles era partito con 5 ore di ritardo e quindi è ripartito per l'aeroporto». E ce l'ha fatta. «È stato molto avventuroso - dice Lorenzo -. Sono andato in aeroporto non sapendo se il volo sarebbe partito. Invece, ce l'ho fatta, dopo aver aspettato quasi sei ore in aeroporto, dalle 19 alle 2 del mattino». «Ho deciso di non tornare in Friuli, perché non volevo rischiare di essere un eventuale veicolo di contagio per i miei genitori (lo psichiatra Andrea Flego e Ivana Truccolo, responsabile della Biblioteca scientifica del Cro di Aviano ndr) anche se sto bene e non ho alcun sintomo. Mio papà ha 70 anni, è molto più a rischio di me. Così sono andato ad Amsterdam dove vive mio fratello Gianluca. È stato rocambolesco ma ci sono riuscito. I miei erano un po' preoccupati, ma ormai se la sono messa via, sanno che ho scelto questo tipo di vita». Una scelta partita da lontano, dopo gli studi classici a Pordenone e il diploma in pianoforte al Tartini di Trieste. «Per un po' ho pensato che avrei continuato con la musica, ma poi l'interesse per il mondo della cooperazione ha preso il sopravvento. La musica resta una grande passione ma mi trovo molto più a mio agio a fare qualcosa che abbia un impatto sul mondo». Così è arrivato un primo progetto in un campo profughi palestinese nel 2016 («Insegnavo inglese e musica»), poi un master a Londra e una nuova esperienza in Uganda da luglio a settembre del 2018. A Trieste nel 2017 aveva lavorato anche con Ics per l'accoglienza dei profughi. Poi è arrivato il contatto con Oikos e il progetto in Congo, all'ospedale sostenuto da Hub for Kimbondo, una rete di una ventina di associazioni italiane, fra cui Oikos. «Sono arrivato il 2 aprile del 2019 e sarei dovuto ripartire il prossimo 28 aprile, per un progetto contro la malnutrizione finanziato in parte dalla Regione e in parte dalla Chiesa valdese. Ho seguito la ristrutturazione di una cucina e di una farmacia e l'amministrazione di una fattoria che produce ortaggi che vengono in parte destinati ai bambini e in parte venduti». Poi, con le notizie di una rapida evoluzione dell'epidemia che arrivavano dall'Europa, la scelta di affrettare il ritorno a casa. «Ma il progetto è quasi finito. Il capo degli operai mi tiene aggiornato sui lavori e sto facendo la rendicontazione. Il futuro? Io vorrei restare in Italia. Suonerà un po' naif ma penso che se tutti i giovani se ne vanno perché in Italia il lavoro è precario, l'Italia non può migliorare».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA