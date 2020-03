SACILE

La determinazione lo ha spinto a scrivere alla massima carica francese, nella speranza che, dall'Eliseo, potesse arrivare un feedback. E così è stato. L'architetto sacilese Guido Galet ha comunicato di aver ricevuto la tanto attesa risposta da parte del presidente francese Emmanuel Macron, tramite un suo portavoce. Così, la candidatura dell'italiano per la ristrutturazione della Cattedrale parigina di Notre Dame non solo resta valida, ma ora può contare su un alleato speciale: l'alta carica transalpina.

RISPOSTA

«Ho ricevuto annuncia Galet - dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron una risposta sull'invio del progetto di Notre Dame». Quindi precisa: «Attraverso il suo capo di Gabinetto, Macron si complimenta e ringrazia per l'importante contributo alla rinascita della Cattedrale che, nonostante molte traversie e saccheggi, ha sempre saputo rinascere dalle ceneri». Non solo. «Il Capo dello Stato riporta la nota dell'architetto Galet - è determinato a concretizzare il progetto di Notre Dame affinché continui a far brillare la Francia nel mondo. Inoltre è stato preso atto di questo sforzo progettuale per la ricostruzione». Il comunicato, che si conclude con i migliori sentimenti da parte del funzionario, è stato indirizzato pure al generale che rappresenta il Presidente della Repubblica, nonché responsabile per la ricostruzione di Notre Dame. Non ci poteva essere una notizia migliore per il professionista sacilese, che qualche settimana fa aveva inviato i tre volumi di 160 pagine nella sede presidenziale. Attraverso i documenti, Galet aveva spiegato nel dettaglio il progetto di restauro. Un'azione che nasce da tesi discordanti. Tutto risale all'autunno del 2019, quando la società Rethinking Notre Dame aveva lanciato un bando per la ristrutturazione della cattedrale. Centinaia di architetti avevano risposto all'appello, a partire dal sacilese il cui contributo grafico aveva convinto la commissione, al punto da rientrare tra i candidati finalisti. Come ultimo verdetto, tuttavia, la Rethinking aveva premiato uno spagnolo.

BANDO

Sembrava tramontato il sogno, eppure l'attesa per il via ai lavori stava diventando sempre più lunga. «Ho cercato informazioni il più possibile aveva raccontato qualche settimana fa l'architetto liventino , eppure non sono riuscito a comprendere alcune parti del bando di concorso. Così ho voluto approfittare di questa incertezza per contattare il governo francese senza ricorrere ad altri intermediari». All'interno del book, la proposta vincente che riguarda la copertura del tetto della chiesa e il coronamento delle torri campanarie. Un modello che si avvale di una preziosa collaborazione: la figlia-designer Marianna Galet, in passato premiata con una medaglia d'oro al Politecnico di Milano. Sua l'idea del rivestimento del tetto con foglie d'argento fluttuanti al vento e luccicanti a vista d'occhio. A collaborare nel progetto c'è anche l'ingegnera sacilese Annalisa Tonon, nel ruolo di consulente strutturale della costruzione.

Alessio Tellan

