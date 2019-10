CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RICONOSCIMENTOUDINE Ritorna per la quarta volta il Premio Giovani del Comune di Udine che intende valorizzare i giovani che, eccellendo nella scuola, nello sport o nel volontariato, si distinguono in città per il loro impegno, il loro merito e le loro azioni in favore della comunità. Si tratta di un premio pensato per gli studenti udinesi, iscritti in una scuola secondaria di II grado di Udine negli ultimi due anni scolastici (2017/18 e 2018/19). La formula è cambiata rispetto alle prime edizioni. Quest'anno saranno gli stessi giovani,...