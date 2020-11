RICONOSCIMENTO

UDINE Premio Storie di Alternanza investe 5 mila euro sulle scuole vincitrici per avvicinare gli studenti al mondo dell'impresa. L'Iti Malignani per gli Istituti tecnici e professionali e il Malignani e l'Uccellis, con un ex aequo, per la categoria Licei sono i primi classificati delle due sezioni del Premio Storie di Alternanza, voluto da Unioncamere e promosso in Friuli dalla Camere di Commercio di Pordenone-Udine. I Premi, per un ammontare complessivo di 5 mila euro, vanno ai migliori video-racconti realizzati dagli studenti sulle loro esperienze della cosiddetta alternanza scuola-lavoro, ora conosciuta come Percorsi per le competenze trasversali, a descrivere le iniziative che i ragazzi delle superiori realizzano in contatto con il mondo del lavoro e dell'impresa. I premi sono stati consegnati virtualmente in un incontro online e oltre ai primi classificati ci sono stati altri riconoscimenti: per la categoria Licei ci sono stati un secondo posto dello Stellini e un terzo posto dell'artistico Sello, oltre a un premio per l'Isis Kennedy, partecipante del territorio di Pordenone. Inoltre, due menzioni speciali, guadagnate dal Liceo Marinelli e dal Liceo Percoto, rispettivamente per aver realizzato il miglior video e la miglior contaminazione tra studenti e impresa. E anche la pandemia Covid-19 ha fatto il suo ingresso nei video-racconti dei giovani studenti friulani, com'era inevitabile, offrendo un punto di vista sincero e toccante di come viene vissuto questo momento complesso dai giovani, sicuramente tra i più colpiti, magari indirettamente ma comunque in modo straordinario, dall'emergenza tuttora in corso. L'Iti Malignani si è aggiudicato il primo premio grazie al video-progetto Con-Stem-Ination, per aver fatto una scelta che guarda lontano: hanno infatti coinvolto i piccoli allievi della scuola primaria in un percorso di diffusione delle competenze Stem, quelle tecnico-scientifiche. Le motivazioni che hanno spinto invece ad assegnare l'ex aequo ai licei (al Malignani con il progetto di mini-impresa NinfaLife e all'Uccellis con Eco JA) sono stati i due percorsi nati all'interno di Impresa in Azione di Junior Achievement: i due gruppi di studenti si sono davvero trasformati in giovani imprenditori.

