RICONOSCIMENTO

UDINE Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal ministero per lo Sviluppo Economico ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ha attribuito all'udinese ErgoCert, ente di certificazione per l'ergonomia, l'accreditamento internazionale per la certificazione ergonomica di prodotti, servizi e processi.

L'importante riconoscimento giunge dopo un lungo percorso che aveva visto ErgoCert, il primo ente di Certificazione in Europa nato con lo specifico obiettivo di attestare le caratteristiche ergonomiche degli ambienti di lavoro, delle postazioni lavorative e dei prodotti d'uso quotidiano, ottenere il primo suo accreditamento (Sincert) nel 2005 per poi diventare Spin Off dell'Università di Udine sotto la guida dello scienziato di fama internazionale, prof. Guglielmo Antonutto.

ErgoCert annovera da molti anni, tra i suoi clienti, aziende che operano nei settori più svariati come Electrolux, Lamborghini, Ferrari, Ducati, Dyson Ltd, Alstom, Bombardier, Luis Vuitton, Marina Militare Italiana, Trenitalia, SDA Poste Italiane, Olivetti, Natuzzi e Tempur.

In particolare, ErgoCert ha certificato decine di prodotti Electrolux garantendone la corretta interazione con l'utente sia fisica, intesa come antropometria e contenimento del sovraccarico, sia cognitiva (usabilità). La multinazionale svedese ha tra l'altro richiesto e ottenuto dall'ente udinese, dopo aver superato test particolarmente severi, la certificazione Human Centred Design (progettazione centrata sull'essere umano) che prova come un determinato prodotto sia stato progettato in funzione delle esigenze degli utenti finali.

In quanto organismo accreditato a livello internazionale, obiettivo raggiunto grazie allo sviluppo di metodi e tecnologie innovative oltre che ai rapporti instaurati con le università e i centri di ricerca più prestigiosi, l'udinese ErgoCert potrà ampliare ulteriormente il suo raggio d'azione dando la possibilità alle aziende di dotarsi di una certificazione in grado di renderle più competitive in un sistema in cui l'ergonomia è essenziale per garantire la sostenibilità nonché il benessere sia di chi produce sia del consumatore.

