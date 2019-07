Ricercato per fallimento e rapina: latitante arrestato sul bus dalla Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un uomo di 52 anni, Salvatore La Monica, latitante di origini campane, è stato arrestato sabato sera in Lombardia dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, in collaborazione con la Polizia Stradale di Busto Arsizio in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Udine. Deve scontare una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione a seguito di una serie di sentenze definitive emesse dal Tribunale di Udine e di Roma per fatti riguardanti la presentazione di false attestazioni in atti pubblici, il fallimento di una...