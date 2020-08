ARRESTO

UDINE La Squadra Mobile della Questura di Udine, in collaborazione con gli agenti della Polizia di frontiera di Roma Fiumicino, il 30 luglio ha dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Trieste nei confronti di Ilmi Qoshku, 41 anni, un cittadino albanese. L'uomo, a quanto riferito, deve scontare una pena di cinque anni, 3 mesi e 28 giorni, emessa a seguito di più condanne del Tribunale di Udine per dei fatti accaduti in provincia di Udine negli anni intercorsi fra il 2008 ed il 2009. Gli episodi, a quanto si è potuto apprendere, riguardavano la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti lo straniero, stando all'accusa che gli è costata la condanna, sarebbe risultato organico ad una consorteria criminale, composta da connazionali e cittadini italiani, dediti all'importazione ed allo spaccio di cocaina. Nel 2013, dopo essere stato già gravato da precedenti periodi di carcerazione, veniva espulso coattivamente dal territorio nazionale. La Mobile ha appurato che l'uomo si trovava in Ungheria, dove dimorava. Il 24 giugno scorso, sulla scorta delle evidenze assunte e segnalate alla Polizia Ungherese, il 41 enne è stato tratto in arresto in esito al dispositivo della Procura di Generale di Trieste.

