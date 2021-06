Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMPRESA E RICERCAUDINE Saranno 16 a fine 2021 i laboratori università-impresa insediati in Uniud Lab Village, il polo di ricerca avanzata che vede operare in sinergia nello stesso luogo a Udine i laboratori dell'ateneo e quelli delle imprese per realizzare progetti congiunti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico. È il bilancio tracciato oggi, a un anno dalla firma della convenzione fra Confindustria Udine e Università di Udine...