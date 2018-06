Ricco programma per il 2 giugno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CERIMONIEUDINE Oggi per il 72° anniversario della nascita della Repubblica Italiana anche a Udine ricco programma di iniziative, predisposto grazie alla partecipazione di numerosi soggetti, sotto la regia della Prefettura di Udine. Il programma degli eventi prevede l'apertura straordinaria e con ingresso libero dei Musei storici militari di Udine: per la Brigata alpina Julia, porte aperte in via Sant'Agostino 8 (9-12.30 e 15-18). In via San Rocco 180 aperto il museo del 3° Reggimento Genio Guastatori (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16)....