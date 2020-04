L'AUDIZIONE

UDINE «Questa è un'emergenza che non ha un profilo statico, è una macchina in movimento che produce effetti continui». Ieri il vicegovernatore Riccardo Riccardi in commissione Sanità, in diretta streaming, non ha nascosto le sue preoccupazioni, ma ha sfoderato una sfilza di dati. Alcuni rassicuranti, altri meno. Nonostante l'alta presenza di anziani, «la situazione in Fvg rispetto alle altre regioni maggiormente colpite dal coronavirus è la migliore», ha detto Riccardi, citando la fotografia che emerge dal «modello elaborato dal professor Barbone. Ossia, il rapporto dei contagiati osservati sul territorio rispetto a quelli attesi a livello nazionale in base alla popolazione (Sir), prima del 28 marzo vedeva in Friuli Venezia Giulia un indicatore di 0,92 (poi sceso a 0,52 fra il 28 marzo e il 2 aprile), ben al di sotto di Piemonte (1,39), Lombardia (3,27), Liguria (1,36), Emilia Romagna (2,24), Veneto (1,33) e Trentino (2,35). Lo stesso vale per l'indicatore relativo alla mortalità, dove il Fvg è in coda con 0,56 prima del 28 marzo». «Noi e il Veneto, allo 0,66, abbiamo l'indicatore più basso - ha aggiunto - Tra il 28 marzo e il 2 aprile l'indicatore è sceso da 0,56 a 0,32». I morti (profilo al 6 aprile) in media avevano 84,3 anni. «Mi è dispiaciuto sentir parlare di assenza di catena di comando. C'è un'organizzazione ben precisa. Adesso dobbiamo già pensare a come affronteremo il dopo. Ci dovranno essere nuove regole, tarate su fasce di età».

OPERATORI SANITARI

Lo aveva detto che i dati sugli operatori sanitari contagiati in suo possesso erano diversi da quelli pubblicati due volte a settimana sul bollettino dell'Iss. «Il sito dell'Iss porta dei dati caricati direttamente dalle Regioni in maniera diversa. Alcuni non li caricano nemmeno più. E ogni tanto mettono insieme mele con pere». I numeri di Riccardi sono ben diversi dai 257 (su 1594 infezioni) citati dall'Iss il 3 aprile.«Al 6 aprile il personale del Ssr Fvg contagiato si attesta a 188 persone, l'1,38% del personale del Ssr». Sul totale degli infetti, l'8,9%. «117 si sono contagiati nell'esercizio del loro lavoro, 11 in altri luoghi, di 56 non è nota l'origine». Dei 188, «63 infermieri, lo 0,83%, 43 medici (l'1,48%) e 37 oss (l'1,24%)». Quindi, «questa non è la regione che ha la maggior percentuale di operatori infetti. Certo, dovremo lavorare su questi dati. Dovremo fare una riflessione sul personale che sta nel sistema socioassistenziale. Dotiamo tutti di Dpi? Sono d'accordo, ma il problema è che i dispositivi scarseggiano». La colpa, secondo lui, è da ricercare nelle delocalizzazioni del passato. Tuttavia, «la nostra regione è riuscita a garantirsi autonomamente più dell'85% dei dispositivi distribuiti, mentre le forniture nazionali hanno coperto solo il 15%». I camici impermeabili? «Il fabbisogno è di 1,050 milioni, dalla gestione Fvg ne abbiamo avuti 44.090, dalla gestione commissariale zero». Quanto alle mascherine per i cittadini, ne sono state distribuite 230mila, «arriveremo a 350mila entro la settimana, Abbiamo raggiunto una capacità produttiva di 32.400 al giorno». Sul fronte dei rinforzi sanitari, ha parlato di 250 contratti fra medici, infermieri e oss.

NUMERI

E poi via con i numeri dell'impegno. Dalle 10mila ore uomo di 476 volontari di protezione civile per montare le tende pretriage alle 55mila chiamate gestite dal numero verde per covid-19 (4.165 in un solo giorno), alle 81mila chiamate arrivate al 112 dal 24 febbraio, di cui 13.972 processate dall'infermiera di rinforzo. I tamponi? «Abbiamo la capacità di 3mila test al giorno. Il Veneto ha coperto il 3% della popolazione, noi il 2%». Poi, ha puntualizzato, «chi dice tampone a tutti dovrebbe dire tampone a tutti ogni 48-76 ore. Altrimenti creiamo un'illusione sbagliata. Il tampone a tutti non risolve il problema della vigilanza sanitaria. Quanto alla disomogeneità delle procedure, è vero che ci sono applicazioni di metodologie anche diverse fra i dipartimenti di prevenzione. Questo va ricondotto all'uniformità. Ma i responsabili sono ufficiali di polizia giudiziaria. Non è la politica che gli va a dire cosa devono fare». Sul marketing di test di privati che spuntano come funghi, «mi risulta che ci siano state ispezioni». Se il sistema del Ssr e delle sue estensioni ha numeri robusti (479 posti letto Covid e 76 posti contumaciali, di cui 17 posti occupati a Pasian di Prato su 24 disponibili, mentre Tricesimo è a zero), la grande criticità resta il fuori ospedale. «Il punto di maggior delicatezza sono le case di riposo» che ieri ha visto l'evacuazione sanitaria della Primula di Trieste. Ma per il resto la strategia è portare la sanità dentro le case di riposo. Sulla fase due, «con il governo c'è un confronto franco. Abbiamo avanzato delle proposte, alcune cose sono state condivise, altre no. Altre ci hanno detto andate avanti da soli. C'è dialettica».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA