IL PUNTO

PORDENONE E UDINE La situazione è in miglioramento, ma serve attenzione. In provincia di Udine, invece, si assiste a un lieve rialzo dei contagi. Lo ha spiegato ieri in III commissione il vicepresidente Riccardi. A gennaio erano in aumento i casi tra i 19 e i 24 anni, mentre oggi crescono quelli tra i 3 e i 5 anni. Confrontando i dati delle prime tre settimane di febbraio i casi positivi sono passati da 2.578 (dal primo al 7 febbraio) a 2.036 (8-14 febbraio) e a 1.815 (15-21 febbraio). L'occupazione media delle aree mediche è calata da 521 (dal primo al 7 febbraio, con un'incidenza di 43 persone ogni 100mila abitanti) posti letto a 414 (8-14 febbraio con un'incidenza di 34,2 persone ogni 100mila abitanti) e a 350 (15-21 febbraio con un'incidenza di 28,9 persone ogni 100mila abitanti), mentre in terapia intensiva i ricoveri medi registrati sono stati 63 dal primo al 7 febbraio (con incidenza di 5,2 persone ogni 100mila abitanti), 61 dal 8 al 14 febbraio (con incidenza di 5 persone ogni 100mila abitanti) e 57 la scorsa settimana (con incidenza di 4,7 persone ogni 100mila abitanti).

Riccardi ha comunicato anche i dati sulla campagna vaccinale. In Fvg al 22 febbraio complessivamente sono state somministrate 93.208 dosi di vaccini anti-Covid. Coloro i quali hanno completato il ciclo completo con il richiamo sono 35.262 mentre 23.684 sono le persone a cui è stata somministrata la prima dose. Coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale 23.765 sono donne e 11.497 sono uomini. Nell'ambito delle classi d'età quella tra i 50 e 59 anni è in cima alla graduatoria come quella più vaccinata (11.301), seguita dalla fascia 80-89 (11.201) e dalla 40-49 (9.731). Relativamente alle categorie: la quasi totalità (98%) degli operatori sanitari e socio sanitari è stata immunizzata, il 57% degli ospiti di strutture residenziali, il 58% del personale non sanitario e il 10% della platea complessiva degli over 80. In particolare per quest'ultima fascia 10.654 sono già stati vaccinati e per oltre 60mila è stata programmata la somministrazione. «Il dato importante relativo alla prima fase - ha specificato Riccardi -, quella afferente al personale medico sanitario e agli ospiti e operatori delle case di riposo, è che su una base potenziale (al netto, tra gli altri, di quelli già colpiti dal virus) di circa 48mila persone da vaccinare si è raggiunta un'adesione superiore al 90%».

Le dosi Pfizer finora consegnate sono 109.075 alle quali si aggiungono le prime 10.100 di Moderna. La previsione di AstraZeneca per le prossime settimane ammonta a circa 47.800 dosi.

IL BOLLETTINO

Ieri tasso al minimo dall'inizio del 2021, cioè al 2,6 per cento, con 241 casi su 9.321 test. Praticamente stabili i ricoveri in ospedale, con 353 pazienti nelle Medicine e 57 nelle Terapie intensive. Diciassette i decessi, due dei quali risalenti al mese di gennaio. Nell'Udinese dieci morti. In provincia di Pordenone tre vittime. I totalmente guariti sono 60.480, i clinicamente guariti 1.906, mentre le persone in isolamento risultano essere 8.761. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra le persone ospitate e uno tra gli operatori. In AsuFc positivi un medico e un infermiere.

