SALUTE

GORIZIA «Il nostro pensiero va prima di tutto a coloro che sono rimasti colpiti dal virus e non ce l'hanno fatta, e quindi ai loro familiari cui l'emergenza epidemiologica ha negato anche la possibilità di vivere gli ultimi momenti vicino ai loro cari. È stato questo uno degli aspetti più duri della pandemia che ci ha investito quattro mesi fa, una condizione drammatica e inaspettata verso la quale abbiamo reagito adottando scelte talvolta anche difficili e contrastate, ma che rifaremo tutte perché mosse unicamente dalla volontà di operare al massimo delle nostre possibilità per difendere la vita e la sicurezza delle persone». Lo ha detto ieri il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo a Gorizia, alla presenza di molte autorità, alla cerimonia di commemorazione organizzata dal Comune e dedicata alle vittime del Covid e a tutti coloro che si sono adoperati nell'emergenza, al proposito della quale ieri non sono stati registrati nuovi contagi. «Gorizia ha segnato la storia di questa epidemia registrando il primo contagio avvenuto in regione esattamente quattro mesi fa», ha aggiunto ricordando brevemente le prime decisioni assunte «contro un nemico difficile da combattere perché sconosciuto» e il lavoro compiuto a inizio emergenza dagli operatori del Nue, della Protezione civile, dai professionisti afferenti ai Dipartimenti sanitari e prevenzione. «I mesi che abbiamo davanti non saranno facili - ha concluso Riccardi - ci aspetta una nuova sfida forse ancora più difficile della precedente, tesa a ricostruire condizioni di normalità di una comunità che manifesta nuove fragilità legate a chi in seguito l'emergenza ha perso il lavoro e si rivolge per la prima volta ai servizi sociali dei Comuni e fragilità già note come quelle che riguardano anziani e mondo della disabilità, anche per superare le complessità legate al mantenimento delle precauzioni determinate dal virus non ancora del tutto sconfitto».

