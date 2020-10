TORNA L'EMERGENZA

UDINE La decisione è presa e l'operatività questione di ore: in Friuli Venezia Giulia scatta, anzi ri-scatta, la conversione di alcuni servizi ospedalieri. Due le impellenti necessità: trovare spazi e personale qualificato da dedicare ai pazienti Covid. E poiché soprattutto le persone sul mercato del lavoro non si trovano, occorre fare con le forze che si hanno, «riducendo attività per liberare personale».

È il quadro che ieri mattina tracciava l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, in costante riunione con il direttore generale dell'assessorato e il resto del territorio, sindaci compresi, per governare nel modo più efficiente un'ondata pandemica «in crescita esponenziale» e che ieri ha consegnato un bollettino di positivi e ricoverati ancor più pesante del già impegnativo giorno precedente. La giornata si è conclusa in serata in una riunione con i ninistri Roberto Speranza e Francesco Boccia, insieme a Massimiliano Fedriga e i governatori delle Regioni, sull'aumento esponenziale dei contagi e la valutazione di nuove misure per raffreddare l'andamento della curva.

La cifra dei ricoverati in terapia intensiva è ancora lontana dal creare preoccupazione. Infatti, «in questo momento le terapie intensive in Fvg sono l'ultimo dei problemi», conferma Riccardi, mentre «in tensione» è il pre terapia intensiva e il post. Cioè i reparti di pneumologia, di infettivologia, le subintensive che stanno accogliendo i positivi sintomatici, per un carico di 100 unità a ieri. E in tensione è anche la filiera in uscita, perché dopo essere stati colpiti dal Covid «dall'ospedale a casa ci sono diversi gradini», spiega Riccardi. In sostanza, la tipologia dei casi dimessi richiederebbe, per esempio, un certo tipo di Rsa o di servizi intermedi prima della domiciliazione.

RICONVERSIONE SERVIZI

Se cento ricoverati per Covid potrebbero non sembrare una cifra insostenibile per il sistema ospedaliero regionale, la questione va vista da un'altra angolazione, precisa Riccardi: «In ospedale non ci sono solo loro, l'aumento dei casi va gestito con spazi e personale». Per il quale la pubblicazione dei bandi sarebbe il problema minore: «Non è questione di bandi conferma infatti l'assessore - ma di gente disponibile». A questo proposito, l'ultimo caso arriva da Udine: «Graduatoria con 100 presenze, si presentano in dieci, quattro firmano il contratto». Da qui la prima conseguenza pratica: a fronte dei pazienti Covid che aumentano, si trovano le forze dove sono, ri-convertendo servizi dentro gli ospedali ma anche fuori, tanto che ieri l'assessore e il suo staff avevano la linea aperta pure con i sindaci. «Il che non significa che avverte il vicegovernatore non ottengano risposte i no-Covid che abbiano bisogno dell'ospedale: emergenze-urgenze sono assicurate, come sempre».

TAMPONI E TRACCIAMENTI

Se gli ospedali sentono la tensione dei numeri che crescono, non è da meno il territorio. Anzi. Qui già da qualche giorno la corsa a farsi il tampone in autonomia per sincerarsi del proprio stato di salute è una realtà, data la lentezza, anche se non in tutti i casi, del sistema di tracciamento pubblico. «Il sistema funziona, ma è sotto stress ammette Riccardi - facciamo 5mila tamponi al giorno, eravamo partiti a un ritmo di 200».

Se si segue il percorso stabilito, la risposta dovrebbe arrivare. Qualche caso raccolto sul territorio racconta di attese di una decina di giorni risolta con tampone fatto privatamente e in autonomia, anche se Riccardi tiene il punto: «Occorre avere pazienza, tempo 1-2 giorni il servizio Prevenzione agisce».

CAMPANILI E MEDICI DI FAMIGLIA

A guardare dalla plancia di comando della sanità regionale ci sono anche altri elementi che contribuiscono a rendere la situazione territorialmente impegnativa. Per uno di essi Riccardi non ha peli sulla lingua: «Se in alcuni casi ci fosse un po' meno di sindacalismo territoriale che si trasforma in egoismo elettorale, potremmo vivere questa situazione con un po' più di coesione solidale», afferma mentre da Palmanova arriva l'ultimo «bollettino» del sindaco Pd Francesco Martines, che ieri ha organizzato un'assemblea per attirare l'attenzione sul nosocomio della città stellata: «Sedici mesi di silenzi e la bufala del super ospedale ha tuonato -. I medici se ne vanno e i pazienti si allontano», ha aggiunto, promuovendo la raccolta di appelli da spedire al presidente della Regione e a Riccardi. Il quale, proseguendo sul ragionamento sul «sindacalismo territoriale», annota: «In fatto di ospedali, oggi c'è bisogno di dare risposta a domanda sanitaria a bassa intensità». In ogni caso, il Covid ha creato dentro e fuori i nosocomi una situazione di tensione. E poi c'è il sistema dei medici di medicina generale 800 in Fvg - su cui Riccardi sfuma, ma conferma che in era post Covid sarà «indispensabile» rivedere il rapporto tra questi e il resto del sistema sanitario, per arrivare all'obbligo riguardo ad alcune funzioni. Come ad esempio seguire i pazienti a domicilio, uscendo dagli studi medici.

Antonella Lanfrit

