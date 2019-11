Riccardi a Gonars: Friuli porta di dialogo fra culture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CERIMONIEGONARS «Dagli errori e dagli orrori del passato è nata un'Europa di popoli e di relazioni, strumento determinante per l'unico obiettivo possibile: la pace e la prosperità sul nostro continente. La memoria del campo di concentramento di Gonars deve ricordarci anche questo, ovvero che la nostra Europa è nata dall'odio verso le diversità, in qualsiasi forma si presentassero, per diventare luogo di accoglienza, di democrazia e di confronto». Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante la...