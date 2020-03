Eurotech, la multinazionale di Amaro che progetta, sviluppa e fornisce edge computer e soluzioni per lo Iot, l'Internet of Things, complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende, ha chiuso l'esercizio 2019 con 102 milioni (+28,9%) di ricavi, Ebitda a 20,5 milioni, il 20,1% dei ricavi, e un utile netto di 19,2 milioni. Un anno positivo non solo per i risultati economici, ma anche per i nuovi clienti che l'azienda è riuscita a conquistare, dimostrando la leadership tecnologica costruita negli anni. Un vantaggio competitivo accumulato in particolare in ambito Iot e Hpec, il calcolo ad alte prestazioni, che fa dire al presidente e amministratore delegato Roberto Siagri: «Sono convinto che la nostra fase espansiva sia solo agli inizi».

Tutte le aree geografiche hanno contribuito alla crescita dei ricavi. Nell'area americana le vendite sono risultate in aumento del 46,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; l'area giapponese ha registrato un incremento del 5,1%; ed infine in Europa la crescita è stata del 36,1%, trainata in particolare dalla capogruppo che, grazie alla forte crescita nel mercato tedesco, ha segnato un incremento del 44,2%.

Sono dieci i trimestri consecutivi con un risultato prima delle imposte in pareggio o positivo, grazie ad una solida attivazione della leva operativa: questo è un trend importante che riteniamo continuerà anche nel 2020. Le disponibilità liquide del Gruppo sono pari a 30,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019, mentre erano di 13,2 milioni a fine 2018.

