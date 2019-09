Ribolla gialla in caduta libera «La giunta deve intervenire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAUDINE Quotazioni di mercato in caduta libera per la Ribolla Gialla. E il gruppo consiliare di Progetto Fvg e Autonomia responsabile chiede all'amministrazione un intervento: secondo i consiglieri, infatti, ora spetta alla Regione intervenire per sostenere i produttori, in particolare quelli della pianura friulana e per tutelare l'unico vitigno autoctono della nostra Regione.In una nota i consiglieri Mauro Di Bert, Edy Morandini, Emanuele Zanon e Giuseppe Sibau anticipano anche la presentazione (a inizio della prossima settimana) di...