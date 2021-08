Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEUDINE Ripartenza ad ostacoli anche quest'anno per la scuola, ancora alle prese con le misure di contenimento della pandemia e la necessità di maggiori spazi, imposta dall'esigenza del distanziamento sociale. Per questo, il ministero ha distribuito dei fondi per finanziare lavori di edilizia leggera (una dote di 200 milioni in tutta Italia) e affitti di spazi per la didattica (70 milioni a livello nazionale). Oltre una trentina i...