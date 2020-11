LA PROTESTA

SAN DANIELE La protesta del comitato per il Sant'Antonio sfocia ora in una lettera al vicepresidente della Regione per sollecitare un confronto e chiedere «il ripristino totale di tutti i servizi» all'ospedale di San Daniele, oggi sospesi (ad eccezione della Pediatria e dell'Ostetricia, che continuano ad operare come un fortino ben presidiato e protetto) in seguito ai contagi che si sono diffusi nella struttura. Nel testo, il portavoce Nuto Girotto, fra i promotori del gruppo spontaneo di cittadini (è anche consigliere comunale di Ragogna e referente Fvg di Italia in comune), non esita a mettere in fila una serie di preoccupazioni, riportando anche le indiscrezioni che sarebbero state raccolte nel confronto «con diversi operatori del Sant'Antonio», secondo cui - scrive il comitato - non sarebbero state attuate «tutte le precauzioni per far fronte all'emergenza covid». Ma su questo punto l'assessore regionale Riccardo Riccardi, interpellato dal cronista in merito, dice che «l'Azienda smentisce». Insomma, le precauzioni sono state prese. L'assessore apre al confronto sollecitato dal comitato.

LA LETTERA

L'ospedale di San Daniele, ribadisce Girotto, «doveva restare covid free». Proprio perché così non è stato, dice, «ci siamo subito attivati» dopo che l'8 novembre la Regione ha deciso la riorganizzazione dell'ospedale (ritenuta dal comitato all'epoca, «decisa all'ultimo»). Ma, aggiunge, «la nascita del Comitato, a differenza di come è stata derubricata, non è frutto di polemica o rottura nei confronti delle autorità competenti, ma è strettamente legata alla necessità di una comunità estesa di cittadini, che ha il vitale bisogno di questo ospedale, maggiormente data la destinazione di tutte le altre strutture». Infatti, dice il comitato, «è impensabile che, in casi di emergenza, Tolmezzo e Udine si facciano carico di tutto il bacino di utenza. Girotto nella lettera a Riccardi spiega di aver apprezzato le parole con cui l'assessore il 9 novembre «ha spiegato che il fulcro della questione era fare in modo che il focolaio si spegnesse e che la riorganizzazione aveva le sue ragioni». Ma ribadisce anche la richiesta forte «di un ripristino totale dei servizi dell'ospedale, per garantire ai cittadini un pronto intervento e una tranquillità psicologica fondamentale in questi tempi incerti nonché, per scongiurare la congestione per gli Ospedali di Tolmezzo e Udine». Il comitato chiede un confronto con il vicepresidente e Riccardi apre: «Mi chiedono di essere ascoltati. Una volta fuori da questo periodo particolarmente critico, li ascolterò». Per parte sua Girotto spiega che, per quanto riguarda le preoccupazioni espresse, «ci siamo limtati a riportare quanto riferito. Ci siamo confrontati con diversi operatori e abbiamo chiesto chiarezza in merito. Attendiamo di confrontarci con l'assessore».

Camilla De Mori

