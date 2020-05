LA NOVITÀ

ARTA TERME L'emergenza sanitaria in atto e le conseguenti misure messe in campo a tutela della salute pubblica, hanno portato Terme del Friuli Venezia Giulia, società che ha in gestione gli stabilimenti termali di Arta Terme e di Monfalcone, prima a ridurre e poi a sospendere tutte le attività erogate. Da lunedì, dopo un periodo di sospensione di quasi due mesi, grazie al decreto del 25 aprile scorso, le due strutture sono pronte a riaprire per erogare alcuni servizi in particolare quelli di carattere sanitario. Si tratta delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, e in queste rientrano tutte le prestazioni termali che possono essere erogate in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale. sono inoltre autorizzate le prestazioni di riabilitazione e le visite specialistiche ambulatoriali. Terme Fvg si è attivata da tempo ed è pronta per questa ripartenza così da poter smaltire le lunghe liste d'attesa che si erano iniziate a creare. È stata fatta un'attenta analisi della programmazione delle prestazioni e dei percorsi all'interno delle strutture adeguandoli, ove necessario, alle stringenti indicazioni del ministero della Salute. Tutte le prestazioni continueranno a venir erogate solo su appuntamento (da fissare preferibilmente via mail o telefono) e pertanto già in fase di programmazione vengono presi gli accorgimenti utili per la permanenza sicura dell'utente all'interno delle strutture. Le sale d'attesa sono state risistemate distanziando le sedute e tutti gli utenti dovranno accedere alla struttura indossando mascherine chirurgiche o comunque certificate. Naturalmente anche gli operatori dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere) al fine di tutelare sia la salute dei colleghi che degli utenti. L'igiene delle mani, sempre incoraggiata in struttura anche nei confronti dell'utenza e già prassi consolidata per gli operatori anche prima dell'emergenza sanitaria, è obbligatoria all'entrata e all'uscita dalla struttura, grazie ad erogatori di soluzione idroalcolica messi a disposizione dai gestori. Predisposto un percorso che prevede un breve triage per gli utenti in ingresso con misurazione della temperatura corporea. La riapertura degli stabilimenti termali avrà anche importanti ricadute nei territori in cui gli stessi sono collocati. In particolare ad Arta Terme, grazie alla stretta collaborazione con il locale Consorzio turistico Silent Alps, i pazienti che necessiteranno di soggiornare in loco per le proprie cure potranno godere degli alberghi e degli hotel, sempre nel rispetto delle misure di tutela per ospiti e operatori. «Siamo preparati a gestire questa situazione particolare» dice Salvatore Guarneri, amministratore delegato di Terme del Friuli Venezia Giulia. «Le nostre realtà sono già dotate di procedure e protocolli volti a permettere agli utenti di poter usufruire dei trattamenti in totale sicurezza. Tali procedure sono state in questo periodo ulteriormente implementate per rendere ancora più efficaci e sicuri i protocolli interni in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Il personale è preparato e con lunga esperienza in campo sanitario: possiamo affermare che la struttura è pronta a lavorare garantendo la salute delle persone, e siamo certi che i nostri utenti sapranno darci una mano rispettando le regole dettate dal ministero della Salute».

