DAL 28 MAGGIO

UDINE Si prepara l'apertura dei musei cittadini e il Comune di Udine si muove «nella consapevolezza che costituiscono servizi pubblici essenziali a cui l'amministrazione cittadina deve rispondere in termini di organizzazione, risorse umane e bilancio», ma anche con prudenza e gradualità, in coerenza con il principio di massima precauzione per le azioni di contenimento del contagio, spiega l'Assessore alla Cultura, Fabrizio Cigolot. «Sono convinto che riaprire gradualmente le sedi museali, e per prima quella del Castello, in una situazione generale così difficile ha un forte significato per tutto quel che di positivo esse rappresentano per la nostra città - dice Cigolot - senza dimenticare le decine di lavoratori coinvolti e il ruolo di supporto turistico, specie nell'anno in cui ricorre il 250° anniversario del Tiepolo, a cui abbiamo dedicato uno specifico progetto». I conservatori delle Gallerie d'arte antica e moderna, del Museo friulano della Fotografia e delle Gallerie del Progetto, del Museo Archeologico e del Museo Etnografico, con la Direzione del Museo di Storia naturale e gli uffici tecnici comunali hanno definito e modalità per ripristinare con numeri contenuti l'afflusso del pubblico. Una volta incontrati i rappresentanti dei lavoratori, si potrebbero aprire giovedì 28 maggio, le collezioni del Castello, seguite da Casa Cavazzini (11 giugno) e, poco dopo, di Palazzo Giacomelli sede del Museo Etnografico.

