Riapre via Poscolle Ciclabile nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Ultimi ritocchi per via Poscolle dopo il cantiere finito più volte al centro delle polemiche. Ieri mattina gli operai erano già al lavoro per la segnaletica. Presto, prestissimo, assicura il vicesindaco Loris Michelini, residenti e commercianti potranno godersi la centralissima strada riaperta e con il porfido non più modello Camel trophy. «Hanno iniziato a fare le strisce - riferiva ieri mattina -. Dovrebbero concludere domani (oggi ndr). Lunedì mattina è prevista la consegna provvisoria, poi faremo quella definitiva e...