Resti romani in via Mercatovecchio, il cantiere continua

GLI SCAVIUDINE Resti romani in via Mercatovecchio, ma i lavori degli archeologi non incideranno sulla sistemazione della strada: gli scavi, infatti, verranno fatti nella settimana di Ferragosto durante la quale in cantiere è fermo. Come ha spiegato la referente per la Soprintendenza per il territorio di Udine, Giorgia Musina, in accordo con Palazzo D'Aronco verrà portato avanti l'approfondimento richiesto dalle Belle Arti nei giorni in cui l'impresa è in ferie. Il cantiere, che avrebbe dovuto essere chiuso, è stato eccezionalmente lasciato...