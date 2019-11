«Responsabilità sociale d'impresa: servono dei nuovi indicatori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONVEGNOUDINE Si parlerà della Responsabilità e sostenibilità delle aziende in Italia nel convegno organizzato dall'Università di Udine domani a partire dalle 16, presso la sala Tomadini di via Tomadini 30/a, a Udine. L'incontro è promosso dall'Ateneo friulano in collaborazione con Unicredit SpA.«L'appuntamento spiega Francesco Marangon, delegato del rettore per la sostenibilità si colloca idealmente nell'ambito delle iniziative avviate con i Magnifici Incontri Crui tenutisi a Udine lo scorso maggio e sfociati nel Manifesto sulla...