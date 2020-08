L'INIZIATIVA

UDINE Apertura scuola e sicurezza anti Covid per studenti e operatori. Il tema, oltre alle misure concrete e puntuali previste per prevenire i contagi ed eventualmente isolare un focolaio, sta ponendo un interrogativo di peso nel mondo della scuola: come essere certi di aver messo in atto nel proprio contesto tutto ciò che è previsto dalla norma e istituzionalmente doveroso per non correre il rischio di una responsabilità penale nel caso di contagi?

L'APPROFONDIMENTO

La questione è così all'ordine del giorno che a Udine un'azione congiunta di avvocati penalisti, dirigenti scolatici, struttura sanitaria e Comune ha permesso di creare un'occasione di approfondimento, confronto e condivisione per venerdì 28 agosto, dalle 15.30 in sala Aiace. Interverranno tra gli altri gli avvocati penalisti Luigi Francesco Rossi e Federica Tosel, i dirigenti scolastici Stefano Stefanel e Paolo De Nardo, rispettivamente al vertice del Liceo Marinelli e dell'Ic 3 di Udine, e Alessandro Dente del Pronto soccorso di Udine. Lunedì informazioni dettagliate sulla modalità di partecipazione.

RISCHIO CONCRETO

«La domanda che ci è stata posta ripetutamente in questi giorni da dirigenti della regione e anche da fuori regione è la seguente: sarò in grado di fare, rispetto al contesto in cui mi trovo ad operare, tutto ciò che è previsto dalla norma? E, soprattutto, se sarò diligente nell'attuazione, mi sarò messo al riparo da ogni possibile azione che ipotizzi il reato colposo in caso di contagio?».

Stante il quadro normativo vigente e quanto previsto dal Codice penale non è allo stato automaticamente incoraggiante. «Potremmo rispondere con un ni», afferma l'avvocato Rossi. Esiste, infatti, una «zona grigia», così ribattezzata in dottrina, da cui occorre guardarsi «individuando perfettamente il limite di esigibilità» prima dell'ingresso di studenti e docenti nelle strutture. In sostanza, poiché si ha reato colposo anche nel caso di generica «negligenza, imperizia o imprudenza» rispetto a quanto disposto dalla normativa, «occorre avere ben chiaro quale potrebbe essere la condotta negligente rispetto ai fondi e agli strumenti che si hanno a disposizione per prevenire e contrastare il virus secondo quanto disposto dalla legge spiega l'avvocato Rossi -. Chiarito questo punto, è necessario predisporre le azioni conseguenti e gestirle in modo tale che tutto corrisponda a quanto normativamente dovuto e istituzionalmente esigibile».

LE PERPLESSITÀ

Il tema è stato posto innanzitutto ai penalisti a partire dall'ipotesi che soggetti esterni alla scuola per esempio i genitori possano lamentare l'avvenuto contagio a scuola. «Sebbene si possa sostenere che in generale è molto difficile provare la connessione causale tra negligenza e propagazione del virus osserva Rossi , la problematicità portata all'attenzione esiste. Una possibile risposta può essere quella di poter sostenere e dimostrare che l'unica condotta possibile nel contesto e in quel momento è stata quella messa in atto».

L'appuntamento di venerdì è stato previsto con una formula interattiva tra il tavolo dei relatori e coloro che interverranno. I dirigenti relatori si confronteranno sull'applicazione dei protocolli predisposti o eventualmente da predisporre in funzione anti-Covid. Con riferimento alle disposizioni di legge e al sistema giuridico generale, i penalisti entreranno nel merito di specifici interrogativi e della casistica che si può generare nei diversi contesti in cui ciascuno è chiamato ad operare. Importante anche il confronto con i sanitari, per la perfetta sintonia che ci dovrà essere tra i soggetti in campo nel malaugurato caso si verifichi qualche contagio in ambito scolastico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

