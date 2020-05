FINANZA

UDINE A seguito della revisione del rating dell'Italia, l'agenzia Fitch ha deciso di abbassare di un grado il rating di lungo termine sull'affidabilità economica e finanziaria dell'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, che passa così da A- a BBB+. L'analisi compiuta dalla società valuta l'attività complessiva della Regione, gli investimenti effettuati, lo stato delle società partecipate e, in generale, tutto quello che comporta l'utilizzo di denaro pubblico.

«Siamo soddisfatti di questo risultato - commenta l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli - che conferma un buon rating per la Regione, di due livelli superiore a quello dello Stato, e che inquadra la revisione al ribasso come unicamente legata al rischio di possibili interferenze in caso di stress macroeconomico o finanziario delle finanze statali. Viene quindi confermata la validità della politica di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse regionali attraverso strumenti normativi e finanziari».

Anche l'abbassamento da AA+ a AA del cosiddetto rating stand alone, che esprime il valore assoluto attribuito alla Regione qualora non ci fosse lo Stato centrale, è stato deciso da Fitch con le medesime motivazioni, ovvero il contestuale abbassamento del rating allo Stato. «L'analisi della società evidenzia - nota Zilli - come le quote di autonomia finanziaria siano elementi di merito della Regione. A essere giudicato particolarmente positivo è stato inoltre il fatto che le contribuzioni alle manovre di finanza pubblica statale siano soggette ad accordi bilaterali con lo Stato. Molto positivo è anche il giudizio che deriva a seguito dello stress test che Fitch ha applicato al modello, e che evidenzia come la Regione reagirebbe con solidità anche in quello scenario. Un segnale importante - conclude l'assessora - ma che non esclude la preoccupazione attuale causata dall'emergenza Covid-19 e che ha portato a ribadire con forza da parte del governatore Fedriga la richiesta di azzeramento del contributo alla finanza pubblica per il Friuli Venezia Giulia».

FONDI EUROPEI

Il Friuli Venezia Giulia ha pure riprogrammato in funzione anti Covid-19 risorse pari al 8,5% del Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale e al 3,5% per quanto riguarda il Fondo sociale europeo per un totale di 28,5 milioni di euro, nel corso della riunione tecnica sulla riprogrammazione delle risorse dei programmi Fesr e Fse per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale, a cui hanno preso parte oltre all'assessora Zilli, la collega al Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen.

«La riunione ha confermato che, tenuto conto dello stato avanzato di regioni virtuose come il Fvg, non ci sono obblighi di riprogrammazione vista la mancanza di omogeneità territoriale, ma solo un invito da parte del governo a riprogrammare ove possibile in funzione anti Covid-19», ha commentato Zilli. Al 21 aprile il programma del Fesr è a un avanzato stato di attuazione, che supera ampiamente la media italiana. La possibile riprogrammazione delle risorse in funzione anti Covid prevederebbe 10 milioni di euro sul bando innovazione; 6 milioni sul Bando spese sanitarie per aziende; 3,6 milioni per la nuova linea di spese sanitarie a favore di Asl e Protezione civile.

Per quanto riguarda il Fse, invece, 9 milioni sono già stati destinati su tre direttrici: spese per aumentare diffusione smart work, dispositivi per la didattica a distanza e, infine, strumenti di politica attiva del lavoro.

