L'ACCORDO

PALMANOVA A poco più di una settimana dalle prese di posizione pubbliche delle parti sindacali sanitarie per un bonus Covid non ancora incassato, ieri a Palmanova è stato siglato dalla Regione e dai rappresentanti degli operatori del comparto e della dirigenza l'accordo per l'erogazione della premialità emergenza Covid e delle Rar, le Risorse aggiuntive regionale, queste ultime erogate annualmente.

LE SOMME

Saranno circa 4mila gli operatori interessati alle premialità per chi ha rischiato durante l'emergenza, di cui circa 3.500 afferente al comparto e 500 medici. Per il comparto la cifra massima sarà di 1.500 euro lordi, corrisposta a chi ha prestato la propria attività per 25 o più giorni tra marzo, aprile e maggio; 1.250 euro per chi ha lavorato tra i 20 e i 24 giorni; mille euro tra i 15 e i 19 giorni; 750 euro fra i 10 e i 14 giorni e 500 euro tra i 5 e 9 giorni. Per i medici il premio è stabilito su tre fasce di rischio: alta 1.500 euro, media 1.100 e bassa 700 euro. «Soddisfatto» il vice governatore e assessore alla Salute Riccardo Riccardi, perché «una vita è una vita: premiamo chi ha rischiato e ne stimiamo 4mila». A loro «ancora grazie», ha aggiunto, evidenziando l'importanza di «una premialità vera e non diffusa».

I SINDACATI

Per parte sindacale, si è sottolineato di aver «responsabilmente riaperto il tavolo di contrattazione e siglato un accordo», dopo «mesi di stallo e un importante ritardo nell'invio della documentazione», hanno detto i segretari di settore di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Orietta Olivo, Massimo Bevilacqua e Luciano Bressan. Avvenuta l'assegnazione dei fondi e condivise le linee di riparto, ora la palla passa alla contrattazione aziendale che «ci aspettiamo rapida», hanno proseguito i sindacalisti. Nel particolare, ieri la firma di Regione e sindacati è stata posta su quattro documenti distinti: due riguardanti le Rar per comparto e dirigenza e due riguardanti la premialità Covid per comparto e dirigenza. Per quanto concerne le risorse, complessivamente per il bonus Covid i fondi ammontano a 9,076 milioni di cui 7,5 milioni al comparto e 1,5 alla dirigenza.

I RISCHI

Ad aver rischiato, si è convenuto, sono stati gli operatori assegnati ad esempio ai servizi di alto rischio come quello delle malattie infettive, pronto soccorso, degenze Covid, rianimazioni e terapie intensive Covid, Covid team - assistenti sanitari e task force ospedaliere e territoriali che prendono in carico pazienti Covid del territorio o in case di riposo, laboratorio - personale addetto al trattamento dei campioni biologici. Per quanto riguarda le Risorse aggiuntive, al comparto sono destinati 16 milioni e quasi 7 milioni alla dirigenza. Come ogni anno questi fondi coprono una pluralità di voci, dalla turnistica all'impegno su progetti specifici. Intanto ieri si sono registrati 7 nuovi casi di contagio: per 4 è in corso la verifica della provenienza, il tracciamento degli altri 3 ha invece individuato in Albania, India e Pakistan i Paesi di provenienza. I pazienti positivi ora sono 164, di cui 2 in terapia intensiva e 11 in altri reparti.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

